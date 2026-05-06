La India y Vietnam buscan 25.000 millones de dólares en comercio para blindar suministros

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Nueva Delhi, 6 may (EFE).– La India y Vietnam elevaron este miércoles su relación bilateral al nivel de «Asociación Estratégica Integral Reforzada», un movimiento que busca asegurar sus cadenas de suministro y alcanzar un intercambio comercial de 25.000 millones de dólares para el año 2030.

Tras una reunión en Nueva Delhi entre el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente vietnamita, To Lam, ambos países fijaron el objetivo de alcanzar un intercambio comercial de 25.000 millones de dólares para 2030. Sin embargo, la clave de este acuerdo reside en la cooperación en minerales críticos y tierras raras, elementos esenciales para la fabricación global de semiconductores y tecnologías verdes.

Este pacto técnico pretende garantizar el flujo de materias primas esenciales para sectores como los semiconductores y las energías limpias, en un contexto donde las potencias buscan reducir la dependencia de mercados específicos y fortalecer la resiliencia económica.

La interconexión de sus sistemas de pago rápido (el UPI indio y su homólogo vietnamita) busca precisamente eliminar la fricción en el comercio bilateral y reducir la dependencia de intermediarios financieros externos.

«Nuestra cooperación alcanzará nuevos niveles en seguridad, sostenibilidad y resiliencia de la cadena de suministro», afirmó Modi, destacando que esta alianza busca proteger a ambos países ante posibles bloqueos económicos o crisis de suministros.

La apertura de mercados también contempla el acceso de farmacéuticas indias a Vietnam y la entrada de productos agrícolas como uvas y granadas indias o el durián vietnamita.

Asimismo, el presidente vietnamita defendió la libertad de navegación bajo el marco de la convención UNCLOS 1982, el marco legal que ambos países defienden frente a las reclamaciones territoriales de China en el mar de la China meridional.

«Vietnam apoya que la India asuma una posición y un papel mayores en los foros multilaterales», declaró To Lam al tiempo que reafirmó la importancia de la «libertad de navegación y sobrevuelo», en un mensaje in directo sobre la seguridad en una de las rutas comerciales más transitadas y disputadas del planeta. EFE

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