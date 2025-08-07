The Swiss voice in the world since 1935

La inflación de México desciende en julio al 3,51 %, e hila su segundo mes a la baja

Ciudad de México, 7 ago (EFE).- La tasa de inflación mexicana tuvo un descenso en julio al ubicarse en un 3,51 %, su segundo mes consecutivo a la baja, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El descenso, por debajo de las expectativas del mercado, es menor al 4,32 % de todo junio, y también menor al 4,21 % con el que cerró 2024.

El Inegi reportó que el índice de precios al consumidor (IPC) creció un 0,27 % en el mes.

El instituto de estadística recordó que en el mismo mes de 2024 la inflación mensual fue del 1,05 % y la anual del 5,57 %.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye artículos de alta volatilidad, subió un 0,31 % mensual y un 4,23 % anual, detalló el Inegi en su reporte.

Mientras que la partida no subyacente aumentó un 0,13 % a tasa mensual y un 1,14 % interanual.

Dentro del subgrupo de subyacentes, las mercancías aumentaron el 0,22 % en el mes y un 4,02 % anual.

En tanto, los servicios avanzaron un 0,39 % mensual y un 4,44 % anual.

En los no subyacentes, los precios de los agropecuarios se incrementaron un 0,13 % respecto al periodo inmediato anterior y un 0,17 % frente al mismo mes del año pasado.

Y los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se elevaron un 0,13 % en el mes y un 1,97 % en el año.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 176 productos y servicios, creció un 0,23 % mensual y un 3,60 % anual.

Los rubros con mayores incrementos interanuales fueron restaurantes y hoteles (7,79 %), la educación (5,79 %) y los artículos de cuidado personal, protección social y bienes diversos (5,41 %).

Mientras que los productos genéricos que más subieron en el mes fueron la lechuga y la col (17,44 %), los nopales (13,04 %), la cebolla (7,39 %), el transporte aéreo (8,9 %), el huevo (5,91 %) y la papa y otros tubérculos (4,56 %).

Los precios al consumidor cerraron en 2024 con una subida del 4,21 %, por debajo de las expectativas del mercado y del 4,66 % de 2023, del 7,82 % de 2022 y del 7,36 % de 2021, ambos años con el nivel más alto en las últimas dos décadas. EFE

