La inflación en Alemania se ralentizó en octubre, hasta el 2,3%

La inflación en Alemania retrocedió en octubre tras dos meses de subidas, pero menos de lo previsto, según las cifras provisionales publicadas el jueves, poco antes de que el Banco Central Europeo tomara una decisión sobre las tasas de interés.

Según una primera estimación del instituto de estadística Destatis, el aumento de los precios en Alemania se aceleró un 2,3% interanual, frente al 2,4% de septiembre.

Los expertos de la plataforma Factset esperaban un descenso más marcado para octubre, del 2,2%.

