La inflación en Brasil se desacelera hasta el 5,23 % en julio
São Paulo, 12 ago (EFE).- La inflación en Brasil, la mayor economía de América Latina, se desaceleró ligeramente en julio pasado, hasta situarse en el 5,23 % interanual, 0,12 puntos menos con respecto al mes anterior, según informó este martes el Gobierno.
No obstante, el índice nacional de precios al consumidor subió un 0,26 % en julio, 0,02 puntos más que en junio, impulsado mayoritariamente por el aumento en los precios de la energía eléctrica residencial, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). EFE
