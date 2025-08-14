La inflación en Francia se mantiene en el 1 % en julio, con fuerte descenso de la energía

París, 14 ago (EFE).- La inflación en Francia se mantuvo en el 1 % en julio, como el mes precedente, confirmó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INSEE) al publicar las cifras mensuales definitivas, que hizo notar que en doce meses el descenso de los precios de la energía se acentuó.

En concreto, entre julio de 2024 y el mismo mes de 2025 los precios de la energía cayeron globalmente un 7,2 %, frente a una baja interanual del 6,7 % en junio, y eso sobre todo por la evolución del gas (que se encareció menos), precisó el INSEE en un comunicado.

Esa caída más importante en la energía fue compensada con ligeras aceleraciones en los servicios (que subieron un 2,5 % en un año en julio, frente al 2,4 % en junio) y en la alimentación (1,6 % en lugar del 1,4 %).

Los precios de los productos manufacturados bajaron un 0,2 % en términos interanuales en julio, como en junio.

La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles que son la energía y los alimentos, repuntó en Francia en julio hasta el 1,5 %, tres décimas más que en junio.

En cuanto al índice armonizado de la inflación, el que se utiliza para las comparaciones con otros países europeos, se quedó en julio en el 0,9 %, igual que el mes anterior, indicó el INSEE. EFE

ac/alf