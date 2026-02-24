La inflación en México se eleva al 3,92 % en la primera quincena de febrero

2 minutos

Ciudad de México, 24 feb (EFE).- La inflación en México se elevó al 3,92 % interanual en la primera quincena de febrero de 2026, con lo que mantiene su tendencia al alza, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato es mayor al 3 % objetivo del Banco de México y también está por encima del 3,74 % que se registró en el mismo periodo del año pasado y del 3,69 % con el que cerró 2025.

El índice de precios al consumidor (IPC) creció un 0,25 % ante los 15 días anteriores, según el Inegi, que recordó que en el mismo periodo de 2025 la inflación quincenal fue del 0,15 % y la interanual del 3,74 %.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía porque elimina artículos de alta volatilidad (alimentos y combustible), aumentó un 0,22 % quincenal y un 4,52 % interanual, detalló el Inegi en su informe.

La partida de no subyacentes aumentó un 0,32 % a tasa quincenal y se elevó un 1,92 % interanual.

Dentro del subgrupo de subyacentes, las mercancías se elevaron un 0,20 % en la quincena y un 4,60 % en el año.

Los servicios avanzaron un 0,24 % quincenal y un 4,44 % interanual.

En los no subyacentes, los agropecuarios aumentaron un 0,75 % respecto al periodo inmediato anterior y crecieron también un 3,25 % frente al mismo lapso del año pasado.

Los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se redujeron un 0,01 % en la quincena, pero aumentaron un 0,92 % en el año.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, tuvo un crecimiento de 0,29 % quincenal y de 3,71 % a tasa anual.

Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una subida de 3,69 %, por debajo de las expectativas del mercado y del 4,21 % de 2024, del 4,66 % de 2023, del 7,82 % de 2022 y del 7,36 % de 2021, ambos años con el nivel más alto en las últimas dos décadas.

El dato de la primera quincena de febrero está por encima de la meta del 3 % del Banco de México, que el 5 de febrero mantuvo la tasa de interés en el 7 %, tras una docena de reducciones consecutivas, en concordancia con la valoración del actual panorama inflacionario. EFE

csr/psh