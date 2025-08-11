La inflación interanual en el mercado formal de Cuba se ubica en el 14,37 % en julio

La Habana, 11 ago (EFE).- La inflación interanual en el mercado formal en Cuba se situó este julio en el 14,37 %, el valor más bajo en años, informó este lunes por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Pese a su marcado descenso en los últimos doce meses, cuando se encontraba por encima del 30 %, la elevada inflación sigue impactando en la economía en su conjunto, que se ha contraído un 11 % en los últimos cinco ejercicios.

La variación mensual del índice de precios al consumidor (IPC) frente al mes previo fue del 0,49 % y la variación acumulada se ubicó en el 8,79 %.

Por categorías, destacó el repunte interanual en Bebidas alcohólicas y Tabaco (106,46 %), seguido por Restaurantes y Hoteles (21,02 %), Educación (14,48 %), Bienes y Servicios diversos (13,43 %), Servicios de la vivienda (12,90 %), y Alimentos y bebidas no alcohólicas (12,88 %).

Todas las categorías experimentaron subidas interanuales de precios con tasas de dos dígitos, salvo Prendas de vestir y calzado (8,07 %), Recreación y cultura (6,32 %), Transporte (4,58 %), Salud (1,06 %) y Comunicaciones (0,34 %).

Comunicaciones se mantiene como la categoría menos inflacionaria pese al fuerte repunte de las tarifas aplicado el pasado 30 de mayo, que elevó sustancialmente los precios de las recargas adicionales de la telefonía móvil generando protestas y controversia.

La percepción social en la isla es que la inflación es muy superior a las cifras oficiales, donde es difícil incluir de forma representativa el comportamiento de los precios en el extenso y no regulado mercado negro del país, más surtido y dinámico que el oficial.

La inflación ha triplicado los precios en la isla desde el año 2020, según las estadísticas oficiales. El índice de precios al consumo (IPC) cerró en el 2021 por encima del 77 %; mientras que en 2022 se situó en el 39,07 %; en 2023, en el 31,34 %, y en 2024, en el 24,88 %.

Cuba se encuentra sumida en una grave crisis económica y energética desde hace más de cinco años, evidente en la escasez de básicos (alimentos, medicinas y combustible), la elevada inflación, la contracción económica, una dolarización creciente y prolongados apagones diarios.

La combinación de la pandemia de la covid-19, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses desde la primera Administración de Donald Trump (2017-2021) y las fallidas políticas económicas y monetarias nacionales han agravado los problemas estructurales de la economía cubana.

La situación ha provocado un gran descontento social, visible en las inusuales protestas de los últimos años y en una ola migratoria sin precedentes en escala y duración. EFE

