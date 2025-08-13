La inflación se mantuvo en Alemania en julio en el 2 %, según datos definitivos



Berlín, 13 ago (EFE).- La oficina federal de estadística alemana (Destatis) confirmó este miércoles que la inflación se mantuvo en julio en el 2 % interanual, según datos definitivos, y aumentó en un 0,3 % con respecto al mes anterior.

«La tasa de inflación se ha estabilizado desde inicios de año y otra vez se ha mantenido sin cambios durante dos meses consecutivos», declaró Ruth Brand, presidenta de Destatis, según un comunicado.

«El retroceso de los precios de la energía se mantiene y alivia el encarecimiento general. Por el contrario, la subida de precios de los servicios sigue por encima de la media y empuja la tasa de inflación», destacó.

El IPC armonizado, que se calcula con criterios comunitarios, se situó en julio en el 1,8 % interanual y en un 0,4 % con respecto al mes anterior, tal y como había avanzado Destatis en base a datos preliminares.

En detalle, la energía se abarató en julio en un 3,4 % interanual, cayendo así por tercer mes consecutivo.

En cambio, los alimentos subieron en julio al 2,2 % y los servicios al 3,1 %.

La inflación subyacente, que se calcula sin tener en cuenta los alimentos y la energía, más volátiles, se situó en julio en un 2,7 %, al igual que el mes anterior. EFE

