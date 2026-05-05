La iniciativa medioambiental ‘The Embassy of Nature’ llega a Estados Unidos

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Miami (EE. UU.), 5 may (EFE).- La iniciativa medioambiental The Embassy of Nature (TEON), una organización dedicada a la diplomacia cultural y ambiental que promueve un modelo de desarrollo basado en la naturaleza, la cultura y los negocios, ha llegado a Estados Unidos con el lanzamiento de Casa Ecuador en Miami.

«Casa Ecuador representa la llegada de un nuevo marco de pensamiento global, donde la naturaleza, la cultura y el patrimonio se redefinen como activos estratégicos dentro de los sistemas económicos y diplomáticos», informa este martes en un comunicado la plataforma.

La entidad es iniciativa del VI marqués de Lises, Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, y fue presentada por primera vez en 2023 en las Naciones Unidas.

Desde entonces también ha pasado por ciudades como Abu Dabi o Madrid.

El evento de inauguración en Estados Unidos tuvo lugar el pasado viernes en la Mansión Versace de Miami Beach, donde asistieron la cónsul en Miami de Ecuador, Verónica Aguilar; de España, Belén Alfaro; y de Francia, Raphaël Träpp.

Un día después tuvo lugar una gala que reunió «a un poderoso cruce de la élite local e internacional de Miami», con artistas como Julio Iglesias o el campeón olímpico ecuatoriano, Jefferson Pérez.

TEON desembarcará en Madrid con motivo del Gran Premio de Fórmula 1 de la capital española, que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre. La ciudad ya fue sede del estreno de Casa Ecuador Madrid 2025.

Fernández-Salvador fue reconocido el pasado febrero en Mar-a-Lago (Florida) por su impacto global durante la ‘Hispanic Prosperity Gala’, en la que también se distinguió a otras personalidades como el presidente de Argentina, Javier Milei.EFE

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