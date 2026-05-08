La inversión récord de las tecnológicas en IA pone a prueba su liquidez, según el FT

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Londres, 8 may (EFE).- La inversión récord de las grandes tecnológicas de Estados Unidos en Inteligencia Artificial (IA), estimada en 725.000 millones de dólares, ha puesto a prueba los recursos de las mayores empresas al dejarlas este año con menos liquidez, informa este viernes el Financial Times (FT).

Se estima que el flujo de caja libre combinado de las cuatro empresas tecnológicas líderes -Amazon, Alphabet, Microsoft y Meta- caiga a unos 4.000 millones de dólares en el tercer trimestre del año, según las previsiones de Wall Street, frente a un promedio de 45.000 millones de dólares en cada trimestre desde la pandemia de la covid-19 hace seis años, indica la información del FT.

De acuerdo con algunas estimaciones de los analistas, el flujo de caja de estas empresas será el más bajo desde 2014.

El flujo de caja libre es la cantidad de dinero en efectivo que realmente genera una empresa después de pagar todos sus gastos operativos y realizar las inversiones necesarias para mantener o expandir su infraestructura.

Se espera que Amazon gaste más efectivo del que genera este año. Meta consumirá su efectivo en la segunda mitad del año, al igual que Microsoft en al menos un trimestre. El flujo de caja libre anual de Alphabet se mantendrá positivo, pero caerá a su nivel más bajo en más de una década, según los analistas. EFE

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