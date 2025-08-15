The Swiss voice in the world since 1935

La inversora brasileña BWGI completa su opa sobre la empresa francesa Verallia

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

La sociedad de inversión brasileña BWGI completó su oferta pública de adquisición (OPA) del fabricante de botellas y envases de vidrio francés Verallia y controla ahora el 77,05% del capital, indicó el jueves la autoridad francesa de mercados financieros (AMF).

«Esta etapa marca el éxito definitivo de la oferta de BWGI», dijo la propia empresa en un comunicado.

En abril, la familia brasileña Moreira Salles lanzó una opa sobre Verallia, de la que ya poseía el 28,8 % del capital.

BWGI subraya que en su nuevo papel de accionista de control «acompañará la creación de valor del grupo a largo plazo».

La inversora brasileña también aseguró que no tiene intención de introducir «modificaciones que afecten al empleo» y se compromete a mantener la sede de Verallia en París.

Con 11.000 empleados y 35 fábricas de vidrio en 12 países, Verallia se presenta como el líder europeo y tercer productor mundial de envases de vidrio para bebidas y productos alimentarios.

kd/jbo/nth/pc/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
7 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR