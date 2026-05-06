La irascibilidad y furia de Elon Musk salen a relucir en el juicio de OpenAI

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Los Ángeles (EE.UU.), 5 may (EFE).- El presidente de OpenAI, Greg Brockman, testificó este martes en una corte de California que tuvo miedo de que Elon Musk fuera a agredirlo físicamente, cuando se intentó repartir la participación accionaria de una filial con fines de lucro de la empresa matriz de ChatGPT.

Los comportamientos irascibles del hombre más rico del mundo salieron a relucir en el quinto día de testimonios del juicio contra OpenAI, en un proceso que busca determinar si la tecnológica incumplió su misión fundacional sin fines de lucro.

Brockman testificó que Musk se enfureció en una reunión en 2017, en la que exigió el control de la compañía, cuando se estudiaba el reparto de las acciones de la tecnológica.

“Algo se transformó en él. Se podía percibir. Estaba enfadado, estaba alterado”, dijo el presidente de OpenAI al recordar la reunión en la que temió que Musk pudiera agredirlo físicamente.

El magnate habría rechazado la propuesta y acto seguido, arrancó de la pared un cuadro que representaba un automóvil Tesla Model 3 y comenzó a salir furioso de la sala, según información citada por CNBC.

El presidente de OpenAI también declaró que antes Musk había propuesto una fusión con Tesla, pero que los fundadores de la tecnológica rechazaron la iniciativa porque no tenían interés en el sector automovilístico.

Brockman también fue interrogado sobre el papel de Shivon Zilis, la canadiense que formó parte del consejo de administración de OpenAI y tiene cuatro hijos con Musk.

Zillis actuó como mediadora entre los cofundadores de OpenAI y Musk, pero después se marchó a trabajar con el magnate, dijo Brockman.

En los dos días de testimonio, el presidente de OpenAI ha sido enfático al decir que «no había engañado» al fundador de SpaceX y Tesla, en respuesta a la acusación lanzada por Musk la semana pasada al acusarlo a él y al director de OpenAI, Sam Altman, de “robar a la caridad”.

Durante su declaración en el juicio la semana pasada, el fundador de Tesla dijo que fue «un tonto» al entregar a OpenAI 38 millones de dólares en financiación «esencialmente gratuita» para crear lo que se convertiría en una compañía de 800.000 millones de dólares.

Musk acusa a la tecnológica, y a Brockman, Altman y Microsoft de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, alegando que han traicionado su misión original para priorizar los beneficios económicos sobre el interés público.

Por su parte, OpenAI ha calificado la demanda como un intento motivado por la envidia que busca obstaculizar a un competidor directo.

En el juicio que está proyectado para durar tres semanas también declarará Altman y Zilis. EFE

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