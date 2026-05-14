La isla de Nauru busca cambiar su nombre a Naoero para romper con su pasado colonial

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Sídney (Australia), 14 may (EFE).- El Parlamento de Nauru aprobó una reforma constitucional para cambiar oficialmente el nombre del país a Naoero, la denominación tradicional en lengua local, en un movimiento con el que esta pequeña nación insular del Pacífico busca desprenderse de un nombre heredado de la época colonial.

La propuesta, presentada en enero por el presidente David Adeang, recibió el respaldo unánime de los 16 diputados presentes en la sesión parlamentaria del miércoles, superando así la mayoría de dos tercios requerida para modificar la Constitución, aunque deberá ser sometida a un referéndum, según publicó este jueves el Gobierno en su cuenta oficial de X.

«El nombre Nauru ha sido reconocido internacionalmente desde la independencia, pero este cambio busca honrar más fielmente nuestro patrimonio, nuestra lengua y nuestra identidad», afirmó Adeang durante la segunda lectura del proyecto, según la radio pública neozelandesa RNZ.

El Gobierno nauruano informó además de que el siguiente paso será la celebración de un referéndum nacional para completar el procedimiento constitucional, aunque por ahora no se ha anunciado una fecha para la consulta.

Situada en Micronesia, en el océano Pacífico central, Nauru es la república insular más pequeña del mundo, con apenas 21 kilómetros cuadrados de superficie y una población cercana a los 12.000 habitantes.

El país se encuentra al noreste de Australia y a unos 4.000 kilómetros de Sídney y su capital de facto es Yaren, aunque carece de una capital reconocida constitucionalmente.

La isla fue colonia alemana a finales del siglo XIX y posteriormente quedó bajo administración conjunta de Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido tras la Primera Guerra Mundial hasta su independencia en 1968.

Durante décadas, la economía de Nauru dependió casi exclusivamente de la explotación de fosfato, comúnmente utilizado para fabricar fertilizantes agrícolas, un recurso cuya extracción masiva dejó gran parte del territorio interior degradado e inhabitable.

Las autoridades sostienen que el nombre Nauru surgió porque Naoero no podía ser pronunciado correctamente por los extranjeros y fue modificado «no por elección propia, sino por conveniencia». El idioma local, el dorerin naoero, sigue siendo hablado por gran parte de la población junto con el inglés.

El Ejecutivo indicó que el eventual cambio se reflejará en los registros oficiales, símbolos nacionales y representación diplomática del país, incluso ante la Organización de las Naciones Unidas.

El Gobierno comparó la iniciativa con otros cambios recientes de denominación impulsados para reivindicar identidades nacionales y lingüísticas, como los de Esuatini o Türkiye. EFE

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