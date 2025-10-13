La izquierda italiana conserva su bastión de la Toscana pese a la baja participación

3 minutos

(Actualiza con la celebración de la victoria, reacciones y datos del escrutinio)

Roma, 13 oct (EFE).- La coalición de centro-izquierdas ganó este lunes las elecciones de la región italiana de Toscana (norte) y su candidato, el presidente regional Eugenio Giani, seguirá en el poder de este bastión progresista, pese a la baja participación.

Giani obtendría el 54,18 % de los votos y daría la victoria a la coalición progresista que lo respalda, entre el Partido Demócrata (PD), el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y Alianza Verde e Izquierdas (AVS), según los primeros datos.

Por detrás, con un 40,63 % de las papeletas, se sitúa Alessandro Tomasi, actual alcalde de Pistoia y candidato de la coalición de derechas que gobierna el país, formada por los ultraderechistas Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, la Liga o Forza Italia.

La tercera candidata, Antonella Bundu, apoyada por Toscana Rossa, una lista de partidos de izquierda, ronda el 5,19 %.

«Para mí es una satisfacción extraordinaria, gracias a todos. Creo que este resultado muestra una Toscana que decide con autonomía, con su propio cerebro y con los valores que esta región expresa: libertad, democracia y valores de justicia social», dijo Giani durante una rueda de prensa en Florencia para celebrar su triunfo.

Con esta victoria, Giani renovará su mandato como presidente de una región gobernada ininterrumpidamente por la izquierda en los últimos 55 años, desde 1970.

«Una señal nacional»

El líder progresista destacó estar feliz «de haber tenido desde el principio un resultado tan claro» y dijo esperar que «esto sea también una señal nacional».

Para facilitar la participación, las elecciones se celebraron el domingo y el lunes, pero no lograron atraer ni a la mitad de los electores censados: solo ha votado el 47,72 % de los llamados a las urnas (en 2020 fueron el 62,20 %).

Estos resultados aún provisionales, con el escrutinio apenas iniciado, confirman las previsiones de una victoria amplia del candidato de centro-izquierda para revalidar su puesto.

La líder del PD, Elly Schlein, también celebró la victoria de su candidato con un vídeo publicado en sus redes sociales en la que se la ve a su llegada a la sede del partido en Florencia y donde se abraza con el reelegido presidente.

«Es una victoria que nos da alegría y esperanza, agradecemos a los toscanos que han querido continuar en la senda de un gobierno progresista», dijo la líder del PD durante su intervención en la rueda de prensa conjunta junto a Giani.

Por su parte, la primera ministra Giorgia Meloni dio su enhorabuena a Giani y le deseó «mucho éxito en su trabajo».

«Nuestro más sincero agradecimiento a Alessandro Tomasi y a toda la coalición de centro-derecha por la dedicación y la pasión demostradas en un desafío tan exigente», escribió Meloni en su cuenta de X.

Toscana es la cuarta región en votar este otoño, después de Las Marcas (centro), Calabria (sur) y Valle de Aosta (norte).

En las dos primeras ganó la coalición de centro-derecha y en la tercera, donde los ciudadanos votan al consejo regional y no al presidente, ganó el partido autonomista Union Valdôtaine.

La victoria de Giani es un impulso para la izquierda después de sus derrotas recientes y de cara a los próximos comicios previstos en Apulia (sur), Véneto (norte) y Campania (centro), que se celebrarán el 23 y 24 de noviembre.

A diferencia de la mayoría de las regiones italianas, Toscana tiene previsto a una segunda vuelta si ninguno de los candidatos obtiene el 40% de los votos. EFE

csv/gsm/lar