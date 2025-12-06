La jefa de la diplomacia de la UE dice que EEUU sigue siendo su «mayor aliado»

afp_tickers

1 minuto

La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, aseguró el sábado que Estados Unidos sigue siendo «el mayor aliado» de Europa, a pesar de la nueva estrategia de seguridad nacional anunciada por Washington.

«Por supuesto, hay muchas críticas, pero creo que algunas también son ciertas», dijo Kallas en el Doha Forum, una conferencia diplomática que se celebra anualmente en la capital de Catar.

Su declaración es una respuesta a la publicación, el viernes, de un documento que redefine la estrategia de seguridad nacional de Washington.

El documento anticipa la «desaparición de la civilización» europea y aboga por la lucha contra las «migraciones masivas» y la restauración del «predominio estadounidense en América Latina».

En el informe, Washington critica duramente a los aliados europeos y señala que Estados Unidos respaldará a quienes se opongan a los valores promovidos por la Unión Europea, especialmente en materia de migración.

«Estados Unidos sigue siendo nuestro mayor aliado (…) No siempre hemos coincidido en diferentes temas, pero creo que el principio general sigue ahí. Somos los mayores aliados y debemos mantenernos unidos» aseguró Kallas.

csp/smw/pc/jvb