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La justicia bloquea en Argentina el sitio de predicciones Polymarket

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La justicia de Buenos Aires dispuso el bloqueo de la plataforma de predicciones Polymarket y ordenará a Google y Apple que eliminen el acceso a sus aplicaciones móviles en Argentina, según un comunicado de la fiscalía publicado el lunes. 

Polymarket es una plataforma que permite a los usuarios comprar y vender acciones vinculadas a la probabilidad de que se produzcan acontecimientos en el mundo real, desde resultados electorales hasta ataques militares.

La fiscalía de Buenos Aires dijo que el sitio «operaba como un sistema de apuestas online encubierto» y que «no exigía verificación de identidad ni de edad, y habilitaba la creación de cuentas en pocos minutos».

«Esto implicaba que cualquier persona -incluidos niños, niñas y adolescentes- pudiera acceder y comenzar a apostar sin ningún tipo de control», señala el comunicado que detalla que la investigación surgió de una denuncia de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

La resolución judicial se conoció luego de una polémica en Argentina por un repentino cambio en las tendencias de la plataforma previo a la difusión del dato de inflación mensual el jueves, por el que algunos analistas financieros apuntaron a una posible filtración del índice oficial.

Polymarket ya fue bloqueada en Francia, Italia, Alemania y otros países europeos.

tev/nn

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