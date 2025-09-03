La justicia brasileña rechaza un nuevo recurso de Robinho y lo mantiene en prisión

1 minuto

São Paulo, 3 sep (EFE).- La justicia brasileña rechazó este miércoles un nuevo recurso presentado por la defensa del exfutbolista Robson de Souza Robinho, quien cumple en Brasil una condena de nueve años de cárcel por violación, y lo mantuvo en prisión.

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia afirmaron que los argumentos de los abogados ya fueron tratados y posteriormente rechazados hasta tres veces en la Corte Suprema y, por tanto, votaron de forma unánime por denegarlo.

La defensa de Robinho sostenía que la justicia brasileña no tomó en cuenta la discusión sobre la retroactividad de una ley migratoria que permite el cumplimiento en Brasil de una pena impuesta en el exterior.

Según la defensa, como la ley fue aprobada en 2017, varios años después de la violación que el exfutbolista cometió en Italia, esta no podría ser aplicada a su caso.

El exjugador de clubes como Real Madrid, Milan y Manchester City fue condenado en el país europeo en 2017 por la violación grupal a una mujer, ocurrida en una discoteca de Milán en 2013.

Robinho no pudo ser encarcelado entonces porque, antes de conocerse la sentencia, regresó a Brasil, donde la Constitución prohíbe la extradición de sus nacionales.

El exdelantero fue arrestado en la ciudad de Santos en marzo del año pasado después de que un tribunal brasileño homologara la condena y permitiera su cumplimiento en el país sudamericano.

Un día después, ingresó a la prisión de Tremembé, en el estado de São Paulo. EFE

