La Justicia italiana acepta extraditar a Brasil a exdiputada Zambelli, que podrá recurrir

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Roma, 26 mar (EFE).- El Tribunal de Apelación de Roma aceptó este jueves la extradición a Brasil de la exdiputada Carla Zambelli, condenada en su país pero detenida en Italia desde el pasado julio, aunque todavía podrá recurrir ante el Supremo italiano.

«Es una sentencia muy oportuna. El tribunal ha tumbado todas las alegaciones presentadas por su defensa, sin dejar ninguna», confirmó a EFE el abogado Alessandro Gentiloni, que representa a la República de Brasil en este proceso de extradición.

Zambelli, exdiputada de 45 años y alineada con la extrema derecha del expresidente Jair Bolsonaro, fue detenida el pasado julio en Roma tras abandonar su país después de ser condenada a diez años de prisión por haber ordenado un ataque informático a los sistemas del Poder Judicial en pleno proceso electoral en 2022.

La política brasileña, que posee también nacionalidad italiana, podrá ahora recurrir su extradición a Brasil ante el Tribunal Supremo italiano en el plazo de los próximos 15 días.

Su defensa había alegado tres motivos para no devolverla a su país, todos ellos rechazados por la Corte de Apelación como «infundados».

En primer lugar había aducido problemas «formales» en la petición de extradición por parte del Estado brasileño; también había cuestionado la legalidad de su juicio en su país, argumentando motivos políticos, y por último había alegado un eventual riesgo para su integridad física y sus derechos en una prisión brasileña.

El abogado Gentiloni estima que, en caso de que Zambelli presente un recurso -algo que presumiblemente sucederá-, el Supremo decidirá antes de verano.

El 29 de julio de 2025 la Policía italiana detuvo a Zambelli en Roma después huir de su país a Italia tras ser condenada a diez años de prisión, según confirmó la Policía Federal de Brasil. EFE

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