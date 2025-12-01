La ley española de Memoria Democrática atasca muchos consulados de Latinoamérica

3 minutos

Madrid, 1 dic (EFE).- Muchos consulados españoles en Latinoamérica se encuentran atascados en la gestión de trámites debido, sobre todo, al aluvión de solicitudes de nacionalidad por parte de descendientes de exiliados españoles, en aplicación de la ley de Memoria Democrática.

Se trata de una ley «muy positiva», pero para la que hay que «poner los medios para hacerla efectiva», señaló este lunes la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Violeta Alonso.

Argentina, Cuba, Venezuela y México, los más sobrepasados

La avalancha de solicitudes ha colapsado los consulados de Argentina (país con el mayor número de peticiones), Cuba, Venezuela y México, dijo Alonso en el marco del foro «La Administración Pública en el Exterior: medidas para servir mejor a los españoles».

Los últimos datos aportados por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, indican que medio millón de personas ya tienen reconocida la nacionalidad española en este procedimiento y más de 2,3 millones se han interesado en todo el mundo.

El proceso culminó el 22 de octubre y con fecha del 31 de julio se habían registrado 876.321 peticiones, de las que el 47 % ya tenía aprobado el trámite y apenas un 0,5 % se habían denegado, con el resto en proceso de tramitación.

Además, 414.000 ciudadanos tenían reconocido el derecho y otros 237.145 ya constaban como inscritos con la nacionalidad española.

La aplicación de la ley, según Alonso, ha sobrecargado un servicio exterior ya de por sí sobrepasado y sin recursos suficientes, puesto que ahora hay menos personal del que había cuando los españoles en el exterior sumaban 1,5 millones y no los tres millones actuales.

En la demarcación de Frankfurt (Alemania), por ejemplo, un funcionario tiene que atender cuatro veces más personas que hace quince años.

Este problema de falta de recursos se arrastra desde las dos últimas décadas y aunque se han dado pasos, como la digitalización del servicio exterior, «es tanto el deterioro que no es suficiente para paliar las necesidades».

La falta de recursos llega a las víctimas de violencia de género

Esta escasez también afecta a la atención de las denuncias de violencia de género fuera de España y hay carencias en materia de asistencia psicológica.

La atención a las mujeres está muy orientada a su retorno a territorio español, pero son «muy poquitas» las que se pueden acoger a esta posibilidad porque muchas tienen hijos menores y no los van a dejar.

El derecho a ejercer el voto en el exterior también sufre la falta de persona, si bien se han producido avances tras la supresión del voto rogado en 2022 y los españoles residentes en otro país reciben la documentación electoral sin tener que solicitarla, como antes, según Alonso.

En las últimas elecciones se ha registrado un 30 % de voto nulo en algunas demarcaciones «por distintas dificultades».

El foro no contó con ningún representante del Ministerio español de Asuntos Exteriores, lo que fue criticado por los asistentes.

La Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el 21 de octubre de 2022 y sustituyó a una ley de 2007, establece que tienen derecho a adquirir la nacionalidad los hijos y nietos de españoles que, tras el exilio, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española .

Y, entre otras disposiciones, también los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. EFE

