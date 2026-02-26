¿La lucha por suceder a «El Mencho» generará nueva ola de violencia en México?

afp_tickers

5 minutos

La espectacular demostración de fuerza del Cártel Jalisco Nueva Generación, mediante incendios y enfrentamientos con los militares en varias regiones de México tras la muerte de su jefe, despertó el temor a que una lucha por el nuevo liderazgo reproduzca próximamente esta ola de violencia.

La muerte de Nemesio Oseguera, alias «El Mencho», constituyó un triunfo a corto plazo para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero, según expertos, el verdadero reto será contener el coletazo del CJNG que inevitablemente entrará en una disputa por el poder interno.

Oseguera cayó el domingo a manos de militares en Tapalpa, en el oeste del país. Resultó herido cuando intentaba huir y murió en el traslado al hospital.

Para los expertos la respuesta del cartel -con enfrentamientos armados, bloqueos y quema de autos, comercios y bancos en 20 de 32 estados de México- no fue solo una venganza por la muerte de su líder, sino una demostración de fuerza destinada a las autoridades y a los grupos criminales enemigos.

– ¿Cómo será esta lucha? –

El cartel tendrá que llenar el vacío que dejó «El Mencho», quien manejó de manera vertical y con mano de plomo esta organización de más de 30.000 miembros, según estudios académicos.

Para Raúl Benítez Manáut, experto mexicano en seguridad nacional, la pregunta es si será una transición pactada entre las jerarquías segundas del cartel o si se desatará una violenta guerra intestina.

El investigador considera que de, cualquier forma, el gobierno deberá actuar antes del Mundial 2026, especialmente en el estado de Jalisco, cuya capital, Guadalajara, será una de las tres sedes mexicanas de la Copa de Fútbol que se jugará del 11 de junio al 19 de julio.

El CJNG es una organización «muy centralizada con gran capacidad de hacer terror con coches, bombas y todo esto», que genera «una especie de terrorismo táctico», explicó a AFP Manáut.

Si la organización criminal actúa «sincrónicamente en varias ocasiones» como lo hicieron el domingo, pondrán «en numerosos aprietos al gobierno mexicano y a las fuerzas de seguridad».

– ¿Quién será el heredero de «El Mencho»? –

La omnipresencia de Oseguera en el CJNG fue tal que muchos creen que pudo haber nombrado a su sucesor para asegurar la cohesión del cartel.

En 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno de «El Mencho», era «considerado un posible sucesor de Oseguera».

Castillo ha facilitado, a través del puerto de Manzanillo en la costa del Pacífico, la entrada de precursores químicos que el cartel utiliza para fabricar fentanilo y otras drogas que acaban traficándose en Estados Unidos, dijo entonces el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Suenan otras dos o tres personas para encabezar el grupo criminal. Habitualmente estas organizaciones tienen dos tipos de hombres fuertes: uno de traje que maneja el dinero y un jefe de sicarios, explica Benítez Manáut.

«Los sicarios van a querer el dinero del líder» e intentarán tomarlo a balazos, el empresario «lo tendrá bien escondido» y dirá «‘si tú me matas no vas a tener ni un quinto, mejor pactemos'».

Después de que el hijo mayor de Oseguera, alias «El Menchito», fuera condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en 2025, se mencionó como posibles sucesoras a su exesposa Rosalía González Valencia y sus dos hijas.

Pero, Mike Vigil, exagente de la DEA, asegura que un cartel como el CJNG no recibirá «órdenes de una mujer, porque ellos creen mucho en el machismo».

– ¿Contendrá el gobierno la sacudida? –

La violenta respuesta de la organización como represalia por la muerte del capo provocó miedo entre la población.

«Se trataba de mandar un mensaje al gobierno mexicano y a carteles rivales diciendo (…) ‘nosotros somos poderosos, todavía estamos fuertes», dice Vigil.

Están advirtiendo que la muerte de «El Mencho» no los debilitó y amenazando a sus enemigos para evitar que tomen sus rutas del narcotráfico y los territorios donde tienen presencia, explica.

El gobierno ha estado «tomando precauciones» desplegando a miles de militares en Jalisco y en otros estados, señala el exagente de la DEA, quien considera que las fuerzas armadas controlarán la situación.

Manáut subraya sin embargo que los militares deben sacar a estos sicarios de la costa del Pacífico, controlada por el CJNG, igual que la «masa central» del país, por donde pasan dos autopistas estratégicas con ramificaciones a varios estados del oeste y norte de México.

El operativo que terminó con la vida de «El Mencho» fue «un triunfo del ejército y también de la presidenta, en el corto plazo. Pero si no logran controlar las consecuencias, pues se les puede revertir», advierte este experto.

lp/acc/nn