La Marina alemana recibe el primero de 30 helicópteros Sea Tiger de Airbus

Berlín, 16 dic (EFE).- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, y el inspector de la Marina germana, Jan Christian Kaack, entregaron este martes en Berlín a la Armada el primero de los 30 helicópteros Sea Tiger que reemplazarán a los Mk88A Sea Lynx que se empleaban hasta ahora.

El Sea Tiger «abre nuevas posibilidades», dijo Pistorius en su comparecencia, ya que puede realizar tanto tareas de reconocimiento, como enfrentarse «a amenazas por encima y por debajo del agua desde el aire» y dedicarse a la «caza de submarinos».

«Dispone de sistemas de armamento que suponen un salto cuántico», aseguró.

El ministro explicó que Alemania, también en su papel como miembro de la OTAN, tiene que equipar con mayor rapidez a sus fuerzas marítimas en vista de que Vladímir «Putin sigue rearmando a su Marina», según dijo en alusión al presidente ruso.

Pistorius recordó que este miércoles la comisión presupuestaria del Bundestag (la cámara baja del Parlamento) deberá decidir sobre una treintena de nuevos proyectos de adquisición para las Fuerzas Armadas, por un valor total de 50.000 millones de euros.

Si estos proyectos reciben luz verde y se suman a los 73 que ya se han autorizado este año, por valor de 33.000 millones de euros, en 2025 se batirá por tercer año consecutivo un nuevo récord de inversiones en adquisiciones militares, señaló el ministro.

Pistorius se congratuló de que en los últimos tres años hayan sido aprobados en total 225 grandes proyectos de este tipo, con un valor total de más de 138.000 millones de euros.EFE

