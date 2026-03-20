La Marina francesa intercepta un petrolero-carguero procedente de Rusia

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La Marina francesa interceptó el viernes en el Mediterráneo un petrolero-carguero con pabellón de Mozambique y procedente del puerto ruso de Murmansk, anunciaron las autoridades en un comunicado.

Este buque, el «Deyna», es el tercer petrolero interceptado por Francia sospechoso de formar parte de la llamada «flota fantasma» rusa, que permite a Moscú esquivar las sanciones vinculadas a la guerra en Ucrania.

Los militares franceses llevaron a cabo una operación de control del petrolero para verificar la regularidad del pabellón y ante las sospechas decidieron notificarlo a la fiscalía de Marsella.

El navío figura en la lista de barcos sancionados por la Unión Europea y será ahora escoltado hasta un fondeadero para continuar con la inspección.

«La guerra en Irán no apartará a Francia del apoyo a Ucrania, donde la guerra de agresión de Rusia continúa», escribió el presidente francés, Emmanuel Macron, en X. «Esos barcos que eluden las sanciones internacionales y violan el derecho marítimo son especuladores de guerra. Buscan obtener beneficios y financian el esfuerzo bélico ruso. No se lo permitiremos», agregó.

La Marina francesa actuó en cooperación con aliados, incluido el Reino Unido, precisó la prefectura marítima.

Antes que el «Denya», Francia había interceptado otros dos petroleros presuntamente pertenecientes a la flota fantasma rusa: el «Grinch», en enero de este año, y el «Boracay», en septiembre de 2025.

Según el almirante Nicolas Vaujour, jefe del Estado Mayor de la Marina francesa, hay cerca de «un millar» de barcos que «intentan eludir las sanciones europeas a la exportación de petróleo ruso».

«Hemos decidido perseguir[los]», señaló Vaujour durante una entrevista con la cadena France 2.

Unos 598 buques sospechosos de pertenecer a la flota fantasma han sido sancionados por la Unión Europea.

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