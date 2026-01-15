La migración irregular a Canarias bajó un 63 % en 2025, pero creció un 14 % en el Estrecho

Cracovia (Polonia), 15 ene (EFE).- La Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), informó este jueves de que la migración irregular hacia la Unión Europea cayó un 26 % en 2025, año con un descenso notable de casos en Canarias (-63 %) mientras subieron un 14 % los cruces en el Estrecho de Gibraltar.

En su informe anual, Frontex explicó que en 2025 se detectaron 178.000 intentos de cruces ilegales, con descensos generalizados en la migración irregular en todas las zonas excepto la del Mediterráneo occidental, que incluye al Estrecho de Gibraltar, hecho que la agencia europea achaca al mayor número de salidas desde Argelia.

El descenso más pronunciado se produjo en la región de África Occidental (Canarias), donde se contabilizaron 17.280 cruces irregulares, un 63 % menos que el año anterior, debido a la reducción de salidas desde Mauritania, Marruecos y Senegal.

Por el contrario, en el Mediterráneo occidental se intervino en 19.403 entradas, lo que supone un 14 % más que el año pasado.

Como ruta más activa, sin embargo, se mantuvo la del Mediterráneo central, con 66.328 cruces irregulares detectados, apenas un 1 % menos que en 2024.

En el Mediterráneo oriental se registraron 51.399 cruces irregulares, una bajada del 27 % en 2025 en comparación con el año anterior.

En los Balcanes occidentales se certificaron 12.528 casos, un 42 % menos que en 2024, y en la frontera terrestre oriental, limítrofe con Ucrania, Rusia y Bielorrusia, las entradas irregulares fueron un 37 % menos que en 2024, con 10.846 intervenciones en total.

A pesar de que las redes de tráfico de personas utilizan embarcaciones precarias, las muertes en el Mediterráneo disminuyeron en el año pasado y, según la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), en 2025 se registraron 1.878 fallecimientos, frente a los 2.573 del año anterior.

En su informe, Frontex advirtió que 2026 será un año crucial para la gestión de fronteras, pues en junio entrará en vigor el Pacto de la Unión Europea sobre Migración y Asilo, la reforma más profunda planteada para la política migratoria comunitaria en años.

Además, en este año tendrá lugar el despliegue del Sistema de Entradas y Salidas (EES) y el lanzamiento del ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), herramientas tecnológicas que, se prevé, transformen el control fronterizo europeo. EFE

