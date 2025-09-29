The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La ministra de Economía británica pide confianza para gestionar las finanzas públicas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Liverpool (R.Unido), 29 sep (EFE).- La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, instó este lunes a los ciudadanos a confiar en su capacidad para gestionar las finanzas públicas, antes de pronunciar un discurso ante el congreso anual del Partido Laborista, celebrado hasta el miércoles en Liverpool (noroeste de Inglaterra).

En declaraciones a la BBC, Reeves, cuya gestión se cuestiona por la falta de crecimiento económico, aseguró que su prioridad desde que los laboristas llegaron al poder en julio de 2024 es «mantener la estabilidad económica y la disciplina fiscal».

«La gente debe saber que puede confiar en mí, confiarme su dinero, para gastar el dinero público con sensatez y manejar la economía para que precios, inflación, impuestos e intereses sean lo más bajos posible», afirmó.

Sobre ese rigor fiscal, que muchos de sus colegas le piden que relaje para reforzar el estado de bienestar y los servicios públicos, dijo que no es posible, dado que hay que dar confianza a los mercados: «Dependemos de que la gente compre deuda del Gobierno para financiar lo que se hacemos. Ojalá no fuera así, pero soy ministra en el mundo como es, no como querría que fuera».

La canciller del Exchequer, primera mujer en ocupar el cargo en 800 años y primera laborista en 14, reconoció que ese objetivo «significa decir no a cosas y tomar decisiones difíciles, porque si se pierde el control de las finanzas públicas, quien sale perdiendo es la gente corriente».

Reeves intervendrá ante el congreso a las 11 GMT, cuando empresas y sindicatos estarán pendientes de sus prioridades de cara al presupuesto del Estado del 26 de noviembre. EFE

jm/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR