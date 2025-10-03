La mitad del territorio de Rusia ya está cubierto de nieve

1 minuto

Moscú, 3 oct (EFE).- Cerca de la mitad del territorio de Rusia ya luce un manto blanco de nieve, anunció este viernes el meteorólogo ruso Román Vilfand.

«Estimamos que alrededor del 50% del país está cubierto de nieve», dijo Vilfand, citado por la agencia Interfax.

Según el experto, la nieve ya ha cubierto vastos territorios en el Lejano Oriente ruso y también está presente en algunas zonas en el sur.

Vilfand pronosticó que este invierno en Rusia será más frío que el anterior.

«En comparación con el año pasado, las temperaturas serán significativamente más bajas», dijo y precisó que el pronóstico se puede aplicar a todo el país, incluida la capital y parte europea de Rusia.

Moscú vivió en los meses de primavera y verano varias anomalías climáticas con inusuales olas de calor, seguidas de bajadas drásticas de temperaturas.

Así, a finales de junio y comienzos de julio los termómetros en la capital rusa marcaban unos 12 grados, mientras dos meses atrás, a finales de abril, las temperaturas subieron hasta casi 25 grados. EFE

