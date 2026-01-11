La modelo Iman homenajea a David Bowie con un tatuaje en el 10 aniversario de su muerte

Londres, 11 ene (EFE).- La supermodelo somalí-estadounidense Iman ha rendido homenaje a su difunto esposo, el cantante David Bowie, en el décimo aniversario de su muerte con un tatuaje que reproduce los símbolos de la portada de su último álbum, ‘Blackstar’.

Iman, cuyo nombre de nacimiento es Zara Mohamed Abdulmajid, difundió en su cuenta de Instagram durante la jornada del sábado un vídeo que capta el momento en que, sentada con gafas de sol, un experto le tatúa la secuencia de estrellas negras.

«El dolor no desapareció… dejó en su lugar una marca amorosa permanente», dice en un mensaje la modelo de 70 años, que estuvo casada con el músico británico desde 1992 hasta su deceso.

Bowie, fallecido el 10 de enero de 2016, lanzó ‘Blackstar’ dos días antes, el 8 de enero, en su 69 cumpleaños.

Considerado uno de los mejores artistas de todos los tiempos y conocido por su camaleónica capacidad de reinventar tanto su imagen como su sonido, el cantante dejó un enorme legado de éxitos, entre ellos temas como ‘Starman’, ‘Heroes’, ‘Ashes to Ashes’ y ‘Sound and Vision’.

El pasado jueves, cuando Bowie hubiera cumplido 79 años, se anunció en el Reino Unido que la casa familiar donde se crió, en el barrio de Bromley, al sur de Londres, abrirá sus puertas al público como museo a finales de 2027.

Ubicada en el número 4 de Plaistow Grove, esta vivienda adosada vio crecer al artista londinense entre los 8 y los 20 años, entre 1955 y 1967, y también vivió su despertar creativo y musical: según la web del proyecto, es donde «David Jones se convirtió en David Bowie».

Por otra parte, todo el archivo del músico, incluidos sus trajes, instrumentos y objetos personales, pueden verse desde el pasado septiembre en el Centro David Bowie del museo V&A East Storehouse, en el este de la capital británica. EFE

