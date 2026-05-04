La moneda iraní se desploma a un mínimo histórico en medio de las tensiones en Ormuz

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Teherán, 4 may (EFE).- El rial iraní continúa en constante caída y este lunes reegistró un nuevo mínimo histórico en medio de la escalada de las tensiones en el estrecho de Ormuz y una deteriorada situación económica por la guerra con Estados Unidos e Israel.

La moneda iraní llegó a cambiarse a 1.900.000 riales por dólar, según precios confirmados por EFE en casas de cambio de Teherán.

La caída del rial se aceleró la semana pasada, cuando cada dólar pasó de 1.520.000 a 1.800.000 riales en dos días, lo que los medios iraníes atribuyeron a un aumento de la demanda de dólares y euros, en medio del bloqueo naval estadounidense sobre puertos y buques del país persa, impuesto desde el 13 de abril.

El desplome del rial se produce en medio de una alta inflación del 73 % en general y del 115 % en el sector de la alimentación, y se teme que la pérdida de valor de la divisa haga aumentar aún más la inflación.

La crisis económica en Irán fue el detonante de las protestas antigubernamentales de enero pasado, que llegaron a pedir el fin de la República Islámica en todo el país, pero que fueron apagadas tras una brutal represión que causó 3.117 muertos, según la versión oficial, mientras que ONG elevaron la cifra a más de 7.000.

Como consecuencia de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, se ha acelerado la caída de la economía iraní, después de que parte de la infraestructura industrial del país resultara dañada en los bombardeos y se perdieran al menos un millón de empleos directos y dos millones indirectos. EFE

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