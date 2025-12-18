La multinacional española del juego Cirsa compra cuatro casinos en Perú

1 minuto

Barcelona (España), 18 dic (EFE).- La multinacional española del juego de azar Cirsa anunció este jueves la compra de cuatro casinos en Perú: tres en Lima y uno en Cuzco.

La operación corrió a cargo de su filial peruana y los locales de juego se llamarán Casino New York, Casino Luxor y Casino Pachanga en Lima, y Casino Mystic en Cuzco, informó Cirsa en comunicado.

Según la multinacional del juego, se trata de una transacción que «se alinea con el foco estratégico de crecimiento selectivo en países clave 100 % regulados».

Cirsa, que entró en el mercado peruano el año 1996, compró el pasado 2024 la empresa líder del negocio de apuestas Apuesta Total.

La compañía española asegura que esta operación se financiará con efectivo disponible y que no espera que impacte sobre el endeudamiento del grupo. EFE

