La NASA comienza el traslado y desmontaje del cohete de Artemis II tras nuevo aplazamiento

2 minutos

Miami (EE. UU.), 25 feb (EFE).- La NASA afronta por lo menos otro mes de demora para el lanzamiento de Artemis II alrededor de la Luna tras el hallazgo de un nuevo fallo en el suministro de helio que obligará a desmontar este miércoles, si el clima lo permite, el potente cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion de la plataforma de lanzamiento y devolverlo al hangar.

El laborioso proceso ha comenzado hoy después de que las malas condiciones meteorológicas en el Centro Espacial Kennedy, en el centro de Florida, provocaran su aplazamiento el martes.

Artemis II estaba programada para enviar a cuatro astronautas a la órbita lunar el 6 de marzo, después de que fallos en la primera prueba en frío impidieran el lanzamiento en febrero.

Pero la detección de problemas en el suministro de helio del cohete durante el fin de semana llevaron a los expertos a ordenar su desmontaje y traslado hacia el hangar para revisarlos.

La NASA informa en un comunicado de que aún preserva intacta la ventana de lanzamiento de abril a la espera de que se conozcan los resultados de las tareas de reparación.

El recorrido hacia el Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB), de unos 6,4 kilómetros, podría durar hasta 12 horas.

Una vez de regreso en el hangar, los equipos comenzarán de inmediato a instalar plataformas para acceder al área donde se ha detectado la interrupción en el flujo de helio en el cohete.

El helio se utiliza para purgar los motores, así como para presurizar los tanques de hidrógeno líquido y oxígeno líquido.

Los sistemas funcionaron correctamente durante ambos ensayos generales con carga de combustible realizados en febrero.

Sin embargo, durante una operación rutinaria de represurización en la noche del sábado 21 de febrero, el equipo no logró establecer el flujo de helio a través del vehículo.

La NASA está investigando posibles fallas, pero el acceso y la reparación de cualquiera de estos problemas solo pueden realizarse en el VAB.

Artemis II será la misión encargada de enviar a los primeros humanos a la órbita lunar en más de medio siglo, aunque no contempla un alunizaje.

Ese hito recaerá en Artemis III, actualmente programada para no antes de 2028, que supondrá el regreso del ser humano a la superficie lunar por primera vez desde 1972.EFE

