La nipona Space One programa para febrero su tercer intento de orbitar un satélite privado

2 minutos

Tokio, 15 dic (EFE).- La empresa japonesa Space One anunció este lunes sus planes de lanzar un nuevo cohete el próximo febrero, en el que marcará su tercer intento por convertirse en la primera firma privada del país asiático en poner un satélite en órbita, tras los dos intentos anteriores fallidos.

El cohete Kairos III se lanzará desde una estación de lanzamiento espacial en el pueblo de Kushimoto, en la prefectura de Wakayama (centro), el único puerto espacial comercial del archipiélago japonés, a las 11:00 hora local (2:00 GMT) del 25 de febrero de 2026, detalló la compañía en un comunicado.

Space One lanzó su primer cohete Kairos en marzo de 2024, pero el aparato explotó unos cinco minutos después del despegue debido a un error en la predicción del empuje.

La firma lanzaría en diciembre de ese mismo año el segundo aparato, el Kairos II, que se autodestruyó después de que los responsables del proyecto determinaran que sería «difícil» cumplir la misión por problemas de actitud causados por sus sensores, en lo que marcó un nuevo revés para los esfuerzos de la industria espacial privada japonesa para posicionarse a nivel global.

Fundada en 2018 por IHI Aerospace y otras entidades que buscan comercializar servicios de entrega espacial a bajo coste y ofrecer lanzamientos regulares de cohetes, la empresa busca convertirse en la primera en orbitar un satélite financiado exclusivamente con fondos privados, algo que se le resiste al país, que busca competir a este nivel con otras compañías como la estadounidense SpaceX.

La firma japonesa se marcó como objetivo realizar unos 30 lanzamientos de cohetes para la década de 2030. EFE

