La OEA condena la violencia armada en Colombia mientras avanzan iniciativas de paz

Washington, 17 dic (EFE).- La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó este miércoles la intensificación de la violencia armada en Colombia y llamó al diálogo en un momento en el que el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, mantiene acercamientos con el Clan del Golfo, la mayor banda criminal colombiana, para una negociación de paz.

«Pese a los esfuerzos por consolidar la paz territorial, la violencia armada sigue afectando gravemente a comunidades rurales, étnicas y campesinas», alertó la OEA en su informe periódico de las labores de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA).

La presentación del informe coincide con la designación del Clan del Golfo como organización terrorista por parte del Gobierno de Estados Unidos en el contexto de la escalada de tensión diplomática con Colombia y del amplio despliegue militar estadounidense en el Caribe como parte de la campaña antidrogas del presidente, Donald Trump.

El Gobierno de Petro inició en septiembre pasado en Doha conversaciones con el Clan del Golfo, proceso que ha avanzado pero que todavía carece de un marco jurídico concreto.

En los nuevos compromisos adoptados el pasado viernes tras una nueva ronda de diálogos, las partes asignaron a la MAPP/OEA el mandato de seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos alcanzados en Doha.

El informe de la OEA alertó sobre la violencia contra liderazgos sociales y políticos, incluyendo el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y llamó a garantizar elecciones libres de violencia como condición esencial para la construcción de paz.

«En 2026, un año clave para Colombia, la Secretaría General de la OEA invita a valorar y preservar lo construido, a revisar con espíritu crítico lo pendiente, y a renovar los esfuerzos colectivos para que las acciones del presente se traduzcan en transformaciones duraderas para las próximas generaciones», indicó la organización. EFE

