La ONG Provea considera una «burla» el salario mínimo de un dólar por mes en Venezuela

2 minutos

Caracas, 9 ago (EFE).- La ONG Provea consideró una «burla» el salario mínimo en Venezuela, que llegó el viernes a un dólar por mes, según el tipo de cambio del Banco Central de ese país (BCV), un monto que se complementa con bonos gubernamentales de hasta 160 dólares, sin incidencia en beneficios laborales.

«Los venezolanos, literalmente, tienen derecho a un salario digno, no a esta burla», manifestó este sábado Provea, que trabaja con sectores vulnerables, en la red social X, citando la Constitución de Venezuela, que establece que «todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad».

Asimismo, la organización recordó que el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares, la moneda venezolana, desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares al mes.

«Un pago de hambre estancado en 130 bolívares desde hace 3 años (1.242 días), que se devalúa cada día y es la base para calcular prestaciones, beneficios y demás pagos laborales», subrayó la ONG.

El dólar, de acuerdo con la tasa oficial del BCV, se ubicó este viernes 130,06 bolívares.

También la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) exigió «salarios dignos ya» para estos profesionales que cobran entre 1 y 4 dólares al mes, ya que el salario mínimo es referencia para otras remuneraciones y también para la pensión.

La APUCV destacó que «bono no es salario», en referencia a los bonos gubernamentales de alimentación de 40 dólares, y a otro llamado «ingreso de guerra económica», de 120 dólares, ambos sin incidencia en beneficios laborales como vacaciones, liquidación y utilidades y que se pagan a empleados públicos en bolívares.

Para el Gobierno de Venezuela los bonos son «una estrategia novedosa para combatir la guerra económica, el bloqueo y las sanciones», así como «evitar la inflación». EFE

