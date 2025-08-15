La ONG venezolana Provea presenta acción de amparo en favor de activista detenido en mayo

1 minuto

Caracas, 15 ago (EFE).- La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) informó este viernes que presentó una acción de amparo ante la justicia del país suramericano en favor de su activista Eduardo Torres, quien, según la organización, ha sufrido «la constante violación al debido proceso y derecho a la defensa» desde su detención en mayo.

A través de un mensaje en X, Provea explicó que el recurso fue introducido ante la Corte de Apelaciones con Competencia en Terrorismo, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano.

Provea argumenta que el Tribunal Especial Tercero de Primera Instancia contra Terrorismo «permanentemente se ha negado a permitir la designación y juramentación de los abogados de confianza» para Torres.

Lo anterior, señala la ONG, representa una violación al «Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la propia jurisprudencia de la Sala Constitucional del TSJ».

Torres, quien es abogado y miembro del equipo de exigibilidad legal de Provea, fue detenido en Caracas el pasado 9 de mayo y sometido -según ha denunciado la organización- a una situación de «desaparición forzada».

Provea asegura que el activista permanece recluido desde entonces en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Torres es beneficiario de medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado la ONG.EFE

dga/lb /amg