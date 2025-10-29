La ONU condena los nuevos ataques de Israel en Gaza y le urge a mantener el alto el fuego

Ginebra, 20 oct (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó de «estremecedores» los nuevos ataques israelíes en Gaza, que el martes y miércoles causaron la muerte de más de un centenar de palestinos, y urgió a Israel a mantener el alto el fuego.

«Israel debe cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y es responsable ante cualquier violación», afirmó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en un comunicado.

El alto comisionado expresó su pesar por el hecho de que estos ataques, en represalia por la muerte de un soldado israelí, se hayan producido precisamente cuando la población de Gaza empezaba a tener esperanza en el fin de la violencia tras dos años «de sufrimiento y miseria inenarrables».

«No debemos dejar que esta oportunidad para la paz y para un camino hacia un futuro más justo y seguro se nos escape de las manos», subrayó.

Los ataques aéreos, los peores desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, golpearon edificios residenciales, campamentos de desplazados y escuelas de la Franja.

«Las leyes de la guerra son muy claras en la importancia primordial de proteger a los civiles y las infraestructuras», advirtió Türk. EFE

