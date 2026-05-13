La ONU critica a Corea del Norte por invertir en defensa antes que en servicios sociales

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Seúl, 13 may (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, afeó este miércoles a Corea del Norte que priorice las inversiones militares frente a los servicios sociales que se necesitan «desesperadamente» en el país, durante una visita oficial a Corea del Sur.

«Me preocupa especialmente la priorización extrema de las inversiones en seguridad y defensa a expensas de los servicios sociales y el desarrollo sostenible que se necesitan desesperadamente» en Corea del Norte, aseguró Türk a la prensa, en declaraciones compartidas por su oficina.

El responsable describió la situación en el hermético país como una «crisis de derechos humanos», y dijo que su oficina ha documentado abusos que podrían constituir «crímenes contra la humanidad».

«Es evidente que debe haber rendición de cuentas en todas sus formas, incluidas las no judiciales, por las graves violaciones que han asolado a la República Popular Democrática de Corea (el nombre oficial de Corea del Norte) durante décadas», aseguró el alto comisionado.

Con todo, Türk animó a buscar vías de contacto con las autoridades norcoreanas cuando haya ocasión, con el fin de generar espacios para el diálogo y promover la confianza.

En este sentido, el responsable celebró la noticia de que el equipo de fútbol norcoreano Naegohyang FC disputará el 20 de mayo en Corea del Sur la fase final de la Liga de Campeones Femenina de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), enfrentándose en semifinales contra una escuadra surcoreana, tras ocho años sin visitas deportivas de Pionyang al país vecino.

«Se necesitan medidas urgentes para encontrar maneras de intercambiar cartas, reanudar los contactos y reencuentros familiares, y divulgar información que aclare el paradero y el destino de las personas desaparecidas y secuestradas», incidió el alto comisionado.

Türk llegó a Corea del Sur este martes para una visita de tres días. Este miércoles se reunió con el primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, y con el ministro de Unificación, Chung Dong-young, según recoge la agencia de noticias Yonhap. EFE

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