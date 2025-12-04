La ONU insta a las autoridades libias a cooperar con las investigaciones de la CPI

2 minutos

Argel, 4 dic (EFE).- La misión de la ONU en Libia, UNSMIL, instó este jueves a las autoridades libias y a todos los Estados miembros a cooperar «plenamente» con la Corte Penal Internacional (CPI) «ejecutando las órdenes de arresto» pendientes, así como el pleno acceso a los investigadores.

La UNSMIL celebró el traslado de Khaled al Hishri a la CPI por parte de Alemania, el primer libio que compareció ayer ante la Corte desde que ésta abrió investigaciones sobre Libia en 2011, y vinculado a Osama al Masri, con orden de arresto internacional y detenido en noviembre en el país magrebí, según la Fiscalía libia.

Al Hishri está acusado de cometer, ordenar y supervisar crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Libia, incluidos asesinato, tortura, violación y violencia sexual, desde febrero de 2015 hasta principios de 2020.

Al Masri, sospechoso de similares delitos fue sido detenido en enero por Italia y, posteriormente, puesto en libertad y repatriado a Libia, en contra de la orden de la CPI, en una polémica decisión.

El pasado 5 de noviembre, la Fiscalía libia anunció la detención de Al Masri, al que acusa de «torturas y tratos crueles» contra internos del centro penitenciario, y sobre el que pesa una orden de detención internacional para ser trasladado a La Haya.

«La rendición de cuentas por las atrocidades masivas es fundamental para una paz sostenible», indicó la UNSMIL hoy en un comunicado en el que reafirmó su compromiso de apoyar los esfuerzos de Libia «para promover los derechos humanos y poner fin a los ciclos de impunidad».

La misión de la ONU pidió facilitar las investigaciones y ejecutar las ordenes de detención pendientes, hasta el momento nueve publicadas por la CPI.

Libia no es parte del Estatuto de Roma, pero el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remitió su situación a la CPI para investigar presuntos crímenes desde el estallido de la revuelta popular contra el dictador Muamar Gadafi en 2011. EFE

lfp/pddp