La ONU lamenta la muerte de Jane Goodall y aplaude su trabajo «incansable» por el planeta

Naciones Unidas, 1 oct (EFE).- La ONU lamentó este miércoles la muerte de la etóloga británica Jane Goodall, Mensajera de la Paz para la organización internacional desde hace más de 20 años, y aplaudió su trabajo «incansable» por el planeta.

«La científica, conservacionista y Mensajera de la Paz de la ONU trabajó incansablemente por nuestro planeta y sus habitantes, dejando un legado extraordinario a la humanidad y la naturaleza», indicó la ONU en sus redes sociales, junto a su foto.

El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, también le dedicó unas palabras de agradecimiento a Goodall, en las que la calificó de «pionera, defensora de nuestro planeta y buena ancestra».

La ONU, en su página web, destaca que Goodall, pionera del estudio de los chimpancés, era Mensajera de la Paz desde 2002, un papel desde el que ayudaba a la ONU a enfocarse en asuntos medioambientales y concretamente en conservación.

También señala el trabajo del Instituto Jane Goodall para crear programas de conservación y desarrollo en África, donde la científica comenzó sus estudios en la década de 1960, y su proyecto ‘Roots & Shoots’, para involucrar a la juventud en la naturaleza. EFE

