La ONU pide a Nigeria y Chad que preserven a los civiles en la lucha contra el terrorismo

2 minutos

Ginebra, 13 may (EFE).- La ONU pidió hoy a Nigeria y Chad que en sus operaciones militares dirigidas contra los grupos terroristas Boko Haram y el denominado «Provincia de África Occidental del Estado Islámico» preserven a la población e infraestructuras civiles, tras conocerse la muerte reciente de un centenar de civiles en ataques aéreos en el primer país.

El segundo grupo es una escisión del primero y está activo principalmente en Nigeria, Chad, Níger y Camerún.

«Me han conmocionado las noticias de que hubo ataques aéreos del ejército nigeriano contra un mercado en el estado nororiental de Zamfara que causaron la muerte de al menos cien civiles el 10 de mayo y dejaron muchos más heridos», dijo mediante una declaración emitida en Ginebra el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.

Agregó que también contaba con información sobre la muerte de » decenas de pescadores en los recientes ataques aéreos del ejército chadiano en el noroeste de Nigeria».

Enfatizó que la población civil y los bienes de carácter civil nunca deben ser objeto de ataques.

«Es fundamental que las autoridades tanto nigerianas como chadianas lleven a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas e independientes sobre estos inquietantes incidentes y garanticen que los responsables de cualquier violación rindan cuentas», reclamó.

Reiteró que las acciones contra entidades terroristas (Boko Haram y el de «Provincia de África Occidental del Estado Islámico» son reconocidos internacionalmente como tales) deben respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. EFE

is/cg