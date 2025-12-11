La ONU pide investigar el bombardeo a un hospital de Birmania que dejó más de 30 muertos

afp_tickers

2 minutos

La ONU pidió este jueves investigar el bombardeo de la junta birmana contra un hospital del oeste del país que dejó más de 30 muertos.

La junta militar libra una feroz ofensiva contra grupos rebeldes, con la mira puesta en las elecciones legislativas de este mes.

Al menos 33 personas murieron y 20 resultaron heridas, incluyendo personas de salud, pacientes y familiares, indicó el jueves en X el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El anterior balance, facilitado por un trabajador humanitario, Wai Hun Aung, era de 31 muertos.

Según detalló esta fuente, un avión militar atacó el miércoles por la noche el hospital de la ciudad de Mrauk U, en el estado de Rakhin, cerca de la frontera con Bangladés.

«La situación es terrible», dijo Wai Hun Aung. AFP contactó a un portavoz de la junta, pero por ahora no obtuvo respuesta.

Por la noche se observaron al menos 20 cuerpos en el suelo afuera del hospital.

«Tales ataques podrían constituir un crimen de guerra. Pido que se realicen investigaciones y que los responsables sean llevados ante la justicia», señaló en X el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Según los observadores de la guerra civil birmana, la junta ha intensificado sus ataques aéreos año tras año desde que tomó el poder en un golpe de Estado en 2021, que puso fin a una década de democracia en el país.

Los militares llamaron a elecciones a partir del 28 de diciembre, pero los rebeldes prometieron impedir que se vote en los territorios bajo su control y que la junta intenta retomar.

str-jts/sco/tc/mas/mvl/meb/mb