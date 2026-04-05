La OPEP+ aprueba una aumento de la oferta de crudo en mayo, pese a la guerra

1 minuto

Viena, 5 abr (EFE).- La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordó este domingo aumentar su producción de petróleo en 206.000 barriles diarios a partir del 1 de mayo, un paso simbólico pues la aplicación del incremento no será posible mientras siga la guerra en Irán y bloqueado el estrecho de Ormuz.

La decisión fue adoptada en una teleconferencia por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, informó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.

Los ocho países «expresaron su preocupación por los ataques a la infraestructura energética, señalando que la restauración de los activos energéticos dañados a su plena capacidad es costosa y requiere mucho tiempo, lo que afecta la disponibilidad general del suministro». EFE

wr/vh