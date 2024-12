La OTAN augura dificultades en defensa colectiva en 4 o 5 años si aliados no invierten más

1 minuto

Bruselas, 18 dic (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió este miércoles de que la Alianza podría afrontar “dificultades” para garantizar la defensa colectiva “en cuatro o cinco años” si los aliados no aceleran la inversión y aumentan el objetivo de gasto militar, visto el ritmo al que avanzan Rusia y China.

“Toda esta noción de que la OTAN te mantiene a salvo siempre me ha gustado. Me sigue encantando. Todavía está ahí, pero en cuatro o cinco años, si no actuamos ahora en los próximos meses, podría haber dificultades”, indicó Rutte en una rueda de prensa tras reunirse con el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda. EFE

