La periodista palestina Mariam Barghouti denuncia la censura en los medios occidentales

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Barcelona, 5 may (EFE).- La periodista palestina Mariam Barghouti denunció este martes que, a pesar de que la «percepción» sobre Israel «ha dado un cambio» entre la población occidental, aún hay palabras que en los medios de comunicación de mayor difusión de «occidente» no están permitidas, como «genocidio», «ocupación», «limpieza étnica» o «milicias israelíes».

Barghouti, nacida en EE. UU. pero de familia palestina, lo explicó así en una rueda de prensa en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB).

La también filóloga y socióloga, que recordó las palabras de Orwell sobre lo «revolucionario» de contar la verdad, defendió que la manera en que se nombra lo que les pasa a los palestinos sirve a menudo para «deshumanizarlos».

La palabra ‘genocidio’

«La censura está muy presente de muchas maneras. La más evidente es la directriz que reciben los corresponsales de medios como ‘The New York Times’, ‘CNN’ o ‘BBC’, entre otros, de no decir palabras como ‘genocidio», aseguró la periodista, quien ha sido, durante buena parte de su carrera, reportera en Cisjordania, un lugar donde es vista como «extraña» por la población local por hablar inglés.

«Me han llegado a preguntar si soy del Mosad», confesó la periodista, que escribe para distintos medios internacionales, desde ‘Al-Jazeera’ en inglés a ‘The Guardian’.

La informadora denunció que la mayoría de reporteros tienen problemas también para usar expresiones como ‘limpieza étnica’ o ‘territorio ocupado’.

Y todo ello, reflexionó , a pesar de que hay una disociación entre la «percepción del público» sobre Israel y «las complicidades de muchos gobiernos con Israel».

Ampliar la mirada en la guerra

«Creo que ahí hay una de las grandes historias, realidades, en las que debemos profundizar como periodistas», destacó Barghouti, quien pidió que los corresponsales no se queden en contar cuántos muertos palestinos hay, sino que se fijen «en la realidad ampliada» de cómo están desapareciendo las familias y comunidades, y como la población «no tiene un minuto de respiro del terror».

Respecto a su trabajo en Cisjordania, la periodista reconoció que «emocionalmente es muy duro» y que, como mujer de ascendencia palestina, es «consciente» de que cada día que sale a la calle para investigar lo que ocurre «puede ser el último». EFE

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