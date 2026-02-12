La Policía canadiense identifica a las ocho víctimas del tiroteo, casi todos menores

2 minutos

Toronto (Canadá), 12 feb (EFE).- La Policía canadiense dio a conocer este jueves las identidades de los fallecidos en el tiroteo de la localidad de Tumbler Ridge que el pasado martes provocó la muerte de ocho personas y en el que la autora de los disparos se quitó la vida.

La Policía Montada de Canadá señaló en un comunicado que los muertos en la escuela secundaria de Tumbler Ridge son: Abel Mwansa, de 12 años, Ezekiel Schofield, de 13 años, Kylie Smith, de 12 años, Zoey Benoit, de 12 años, Ticaria Lampert, de 12 años y la maestra Shannda Aviugana-Durand, de 39 años.

Además, la autora de los disparos, Jesse Van Rootselaar, de 18 años, mató a su madre, Jennifer Jacobs, también conocida como Jennifer Strang, de 39 años, y a su hermano, Emmett Jacobs, de 11 años, en la vivienda que compartían.

La Policía canadiense ha indicado que Van Rootselaar, sufría problemas de salud mental. Además, en 2024, la Policía incautó varias armas en el domicilio de la familia aunque posteriormente las devolvió a su propietaria.

El miércoles, el subdirector de la Policía Montada de Canadá en la provincia de Columbia Británica, Dwayne McDonald, indicó que a Van Rootseelaar se le asignó el sexo masculino al nacer y que la habían identificado como una mujer ya que así era como se identificaba la fallecida.

El viernes se celebrará una vigilia en Timbler Ridge, con una población de 2.400 personas y situada a 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver, en honor de las víctimas del ataque al que asistirá el primer ministro canadiense, Mark Carney, así como los principales líderes políticos del país.

Además de las ocho víctimas mortales, 27 personas resultaron heridas en el ataque, dos de ellas de extrema gravedad.

Una de ellas es Maya Gebala, de 12 años, que sufrió heridas de bala en la cabeza y la nuca.

Su madre, Cia Edmonds, ha señalado que su hija está luchando por su vida y que «se necesita un milagro» para que supere sus lesiones. EFE

