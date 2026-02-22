La Policía de Ecuador detiene a dos miembros de Los Lobos

2 minutos

Quito, 22 feb (EFE).- La Policía de Ecuador arrestó este domingo a dos integrantes de la banda criminal Los Lobos en la provincia costera de Manabí, una de las más afectadas por la actividad del crimen organizado en el país andino, según informó el cuerpo policial en un comunicado.

La operación, denominada ‘Cero Impunidad 4938’, fue ejecutada por la Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial (UIAD) y consiguió detectar que varios individuos movilizaban armas de grueso calibre y municiones que presuntamente iban a ser utilizadas en actos violentos contra la vida.

A través de labores de investigación y en coordinación con unidades preventivas, los agentes ubicaron un domicilio en la ciudad de Portoviejo donde, según las indagaciones, se almacenaban armas de fuego y sustancias sujetas a fiscalización para su uso por parte del grupo delictivo organizado.

Durante el operativo fueron detenidos Leonella Génessis M. B., de 24 años, y Danny Antonio G. M., de 37, quienes no registran antecedentes penales.

En el inmueble se incautaron tres armas de fuego, diez cartuchos, 18 teléfonos móviles, una motocicleta y aproximadamente 4,56 kilogramos de droga.

Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica.

Los Lobos es uno de los grupos armados que han sido catalogados como «terroristas» en el marco del «conflicto armado interno» que declaró el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a inicios de 2024 para combatir al crimen organizado.

Las autoridades atribuyen a estos grupos la escalada de violencia que vive Ecuador en los últimos años. EFE

af/gpv