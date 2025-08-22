La policía de Países Bajos detiene a un hombre por muerte de una menor

La Haya, 22 ago (EFE).- La Policía neerlandesa ha detenido a un hombre como sospechoso de dos agresiones sexuales a dos mujeres en Ámsterdam, y de la muerte violenta de una joven de 17 años, que volvía a su casa en bicicleta, y a quien la policía localizó apuñalada y acuchillada varias veces, en un ataque que ha conmocionado a Países Bajos esta semana.

Según confirmó la Policía neerlandesa este viernes, un hombre de 22 años, que había sido detenido ayer por una agresión sexual en la capital neerlandesa, es también sospechoso del asesinato de Lisa, hallada muerta en la madrugada del miércoles en Abcoude, al sur de Ámsterdam, así como de un tercer caso de intento de agresión sexual.

El fiscal jefe de Ámsterdam, René de Beukelaer, explicó que el sospechoso afronta un cargo principal de asesinato por la muerte de Lisa y otro de violación por un ataque del 15 de agosto, mientras que la tercera causa sigue en investigación, y sería un delito sexual en grado de tentativa que tuvo lugar el día 10 en la misma zona de Ámsterdam-Oeste.

El acusado permanece bajo custodia restringida y comparecerá el lunes ante un juez de instrucción para una vista preliminar. De Beukelaer subrayó que es “inusual” organizar una rueda de prensa en un punto tan temprano de la investigación, pero explicó que era necesario para “calmar los nervios” de la sociedad, dada la conmoción que han creado estas agresiones.

Lisa, que había salido de Leidseplein (Ámsterdam) a las 03:30 de la madrugada en bicicleta para regresar a su casa en Abcoude, logró llamar a la policía tras ser atacada, pero los agentes la encontraron ya sin vida en una zanja. La policía recalcó que no hay indicios de abuso sexual en su caso, pero sí “signos de una violencia extrema”, según el jefe policial Peter Holla.

La investigación también incluye registros en un centro de solicitantes de asilo donde residía el sospechoso, aunque las autoridades no han revelado su nacionalidad ni el tiempo que llevaba en Países Bajos, y aún deben verificar la identidad que proporcionó.

Las tres agresiones han generado indignación social y un fuerte debate político sobre la seguridad de las mujeres. La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, expresó su consternación y subrayó la brutalidad de los hechos.

“Lisa tenía el mundo a sus pies, pero sus seres queridos ya no podrán verla perseguir sus sueños. Este es el mayor temor de cada mujer y cada padre. Es una pesadilla hecha realidad”, declaró visiblemente afectada, y prometiendo medidas adicionales contra la violencia hacia las mujeres.

Halsema, que subrayó sentir “rabia” y “escalofríos” al conocer esta noticia, señaló que “miles de mujeres reclaman con razón recuperar la noche, salir en bicicleta, estudiar, disfrutar de la ciudad en libertad y sin miedo”, y añadió: “Lo que debería ser evidente, la seguridad de mujeres y niñas, no lo es, y eso es una mancha para nuestra sociedad”.

La familia de Lisa, por su parte, expresó “alivio” por la rápida detención y pidió centrarse ahora en poder despedirse de la joven “en calma y con intimidad”.

La investigación sigue abierta y los agentes ya han revisado más de 500 horas de imágenes de cámaras de seguridad. La policía hizo un llamamiento a posibles testigos y a víctimas de otros intentos de agresión sexual para que se presenten. EFE

