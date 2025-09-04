La Policía indonesia cree que la investigación del caso de Muñoz se prolongará dos meses

(Actualiza con nuevas declaraciones policiales y edades de sospechosos)

Senggigi (Indonesia ), 4 sep (EFE).- La Policía indonesia dijo este jueves que cree que tardará unos dos meses en cerrar la investigación del presunto asesinato de la turista española Matilde Muñoz, cuya autopsia fue realizada hoy en la isla de Lombok (Indonesia), sin que se conozcan aún los resultados.

Amirudin, portavoz de la comisaría de Lombok Occidental, encargada del caso, dijo a EFE que prevé que la investigación agote el periodo máximo de 60 días del que dispone -desde que se detuvieron a los dos sospechosos de su asesinato el pasado sábado- para presentar un informe del caso a la Fiscalía.

«Creo que se necesitará (agotar el plazo)», dijo, sin querer entrar en detalles sobre los motivos y limitándose a subrayar que «el proceso continúa».

El policía remarcó la importancia de conocer ahora los resultados de la autopsia, «porque ayudan a la investigación, es una prueba más», dijo.

Otra fuente cercana a la investigación, que pidió guardar el anonimato, dijo a EFE que la demora se debería principalmente a motivos administrativos.

«Las pruebas que tenemos es que hay dos sospechosos. Tendremos solo que preparar los documentos para enviarlos al fiscal», enfatizó.

«No estamos ocultando nada. Es una tragedia. Queremos evitar que ocurra algo así de nuevo», apuntó, mientras el círculo íntimo de Muñoz ha manifestado en público sus sospechosas de que haya más implicados relacionados con el hotel.

Mientras, se espera que el examen forense, que fue realizado este jueves en el hospital policial Mataram de la turística isla de Indonesia, se entregue a la Policía de Lombok «en los próximos días o como mucho en dos semanas», dijeron varias fuentes consultadas.

Amirudin, que dirige la investigación en colaboración con la estación policial de Senggigi, más pequeña y próxima a la playa en la que el sábado se encontró el cadáver de Muñoz, reiteró que las pesquisas siguen centrándose en los dos sospechosos detenidos y que no se ha ampliado el círculo de posibles testigos.

La Policía de Lombok, isla cercana a la turística Bali, inició una investigación sobre la desaparición de Muñoz el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en el país solicitara ayuda tras las primeras alertas sobre su desaparición en julio.

El pasado sábado, la Policía indonesia detuvo a dos hombres que confesaron haber planeado el asesinato de Muñoz, tras asegurar haber hallado su cadáver en una playa de la isla.

La Policía de la comisaría de Lombok Occidental afirmó en un comunicado divulgado la madrugada del domingo que los sospechosos, dos hombres (de 33 y 29 años, según la información más reciente, si bien inicialmente se dijo que tenían 34 y 30), fueron detenidos por «homicidio premeditado y robo con violencia».

Después aclaró que se trata de un trabajador del hotel donde se alojaba, el Bumi Aditya, en Senggigi (Lombok Occidental), y de un extrabajador del establecimiento, y que la habrían matado en la madrugada del 2 de julio.

La primera alerta sobre la desaparición de Muñoz la dio su amiga Olga Marín Calonge el 28 de julio en la comisaría de Sant Feliu de Guixols (Gerona). EFE

