La Policía paraguaya detiene a dos personas por presunto tráfico de armas a Brasil

Asunción, 15 dic (EFE).- La Policía Nacional de Paraguay detuvo este lunes a dos personas por su presunta participación en una operación de tráfico de armas hacia Brasil, por la que también se libraron órdenes de captura contra otras cinco, informó el jefe del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional, comisario Luis López.

Las detenciones tuvieron lugar durante un operativo de registro a una compañía en la capital paraguaya, Asunción, que importaba las armas de manera legal y las vendía después a «empresas fachada» que las dirigía a bandas criminales brasileñas como el Comando Vermelho, explicó el jefe policial.

Las autoridades paraguayas fueron alertadas de la incautación de al menos 42 armas en un operativo contra los grupos delictivos de Río de Janeiro, ejecutado en 2022, por lo que la Policía Nacional inició una investigación para determinar la procedencia del armamento.

En este sentido, López dijo a periodistas que se detuvo a los responsables de las importaciones internacionales y posterior venta en Paraguay de las armas a las «empresas fachada».

Los cinco solicitados son otros trabajadores de la importadora y dueños de las empresas que enviaban las armas a Brasil.

A finales de octubre, el Gobierno de Paraguay designó como organizaciones terroristas criminales al Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (Primer Comando de la Capital), más conocido como PCC.

En agosto, Paraguay declaró al denominado Cartel de los Soles, el grupo que Estados Unidos vincula con el Gobierno de Venezuela, como una «organización terrorista internacional», decisión que se adoptó después de que en abril pasado tipificara de esa forma a la Guardia Revolucionaria Islámica y se amplió esa denominación a la «totalidad» de las estructuras del grupo islamista palestino Hamás y del chií libanés Hizbulá. EFE

rgc/lb/sbb