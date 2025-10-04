La prensa israelí dice que el Ejército de Israel pasa a operaciones «defensivas» en Gaza
Jerusalén, 4 oct (EFE).- El Ejército de Israel cambió sus operaciones en la Franja de Gaza a carácter defensivo y paró su ofensiva en la capital del enclave siguiendo instrucciones del Gobierno israelí, según informaron este sábado varios medios israelíes
El presunto cambio operativo se habría producido despuésde que la pasada madrugada se registraran ataques en varios lugares del enclave que han dejado al menos 9 muertos, según informaron fuentes médicas en el territorio palestino.
Los ataques se produjeron después de que Hamás anunciara que está dispuesto a liberar a todos los rehenes de acuerdo con el plan de Trump para el fin de la ofensiva israelí en Gaza, aunque pidió emprender «negociaciones inmediatas a través de los mediadores» para discutir sus detalles.
Tras el comunicado de Hamás, el presidente estadounidense instó a Israel a parar sus ataques en Gaza.
Según los diarios israelíes, tras las instrucciones del Gobierno de Benjamín Netanyahu el Ejército paso a «realizar exclusivamente operaciones defensivas en la Franja de Gaza, deteniendo la operación para tomar el control de la ciudad de Gaza».
Esta madrugada, el Ejército israelí indicó en un comunicado que el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, ordenó «avanzar en la preparación para la implementación de la primera fase del plan Trump para la liberación de los rehenes», pero no informó sobre el cambio operativo del que habla la prensa israelí. EFE
