La presidenta de Banco Santander demanda un erasmus para las universidades iberoamericanas

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Madrid, 13 may (EFE).- La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, planteó este miércoles la creación de un programa de movilidad iberoamericano similar al Erasmus europeo que permita conectar universidades y estudiantes a ambos lados del Atlántico y aprovechar el potencial de una comunidad de más de 600 millones de personas.

La banquera española pidió también avanzar hacia un verdadero mercado único del conocimiento que sitúe a la universidad en el centro del crecimiento económico para ganar competitividad en Europa, informó la entidad financiera en un comunicado.

En la Junta General de la red universitaria Universia España, Botín reclamó ese mercado único del conocimiento en línea con las tesis sobre competitividad de los ex primeros ministros de Italia Enrico Letta y Mario Draghi.

«El futuro de Europa no se jugará en los mercados, sino en el conocimiento», subrayó.

Añadido que Europa cuenta con universidades, capacidad de inversión y valores, pero necesita pasar a la acción para ganar escala y lograr un mercado europeo más integrado y competitivo.

Reforzar las alianzas universitarias

Insistió en la necesidad de reforzar las alianzas universitarias, dotarlas de un marco jurídico más ágil y estable, y fomentar iniciativas como los grados europeos para impulsar la movilidad del talento y mejorar la empleabilidad, además de optimizar la financiación y la gestión de los recursos.

Sobre la inteligencia artificial (IA), dijo que no sólo está transformando cómo se trabaja, sino cómo se aprende, se colabora y se generan oportunidades para más personas.

La plataforma Universia, impulsada por Banco Santander, gestionó más de 75.000 vacantes de empleo en el mundo en 2025, de ellas 13.000 en España, según la entidad financiera, presente en Europa, Estados Unidos y América Latina. EFE

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