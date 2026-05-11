La presidenta de Venezuela representa a su país ante la corte de la ONU en la disputa territorial con Guyana

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, representará a su país este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la máxima jurisdicción de la ONU, en la disputa territorial con Guyana por el Esequibo.

Se trata del primer viaje de Rodríguez a Europa desde que ejerce la presidencia de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, en enero de este año.

Rodríguez ya había representado a Venezuela en una cumbre realizada en Bruselas en 2023 entre la Unión Europea y países de América Latina, cuando era vicepresidenta de Maduro.

Desde que ejerce la presidencia, Rodríguez realizó apenas dos viajes fuera de Venezuela, a los países vecinos caribeños Granada y Barbados.

En esos viajes, Rodríguez lució en su vestimenta un broche dorado que mostraba a Venezuela pero con el territorio en disputa, gesto que provocó indignación en Guyana.

– «No hay duda alguna» –

La alta funcionaria venezolana desembarcó el domingo en Países Bajos para ponerse al frente de la delegación de su país en la CIJ.

En declaraciones que reprodujo el canal oficial venezolano, Rodríguez afirmó que Venezuela «es el único que tiene titularidad» sobre el disputado territorio de Esequibo.

«Ha quedado muy claro que el único que tiene titularidad sobre este territorio, en esta controversia territorial, es Venezuela», dijo.

«No hay duda alguna. Venezuela es la única titular de este territorio», insistió.

Su presencia en el imponente Palacio de la Paz, en La Haya, dijo, tiene como objeto defender «derechos históricos» sobre la «Guayana Esequiba».

En su canal en Telegram, Rodríguez señaló que «el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio».

La CIJ realizó desde el 4 de mayo tres audiencias pública sobre esta disputa territorial, y este lunes está prevista la cuarta y última.

– Larga controversia –

Guyana y Venezuela mantienen una disputa territorial que data del siglo XIX.

La disputa territorial se intensificó a partir de 2015, después que ExxonMobil descubrió enormes yacimientos petrolíferos en alta mar, lo que convirtió a Guyana en el país con mayores reservas mundiales de crudo per cápita.

El Esequibo abarca más de dos tercios de Guyana, que actualmente lo controla.

Venezuela reclama ese territorio, que abarca 160.000 kilómetros cuadrados.

Guyana sostiene que el trazado de su frontera, que data de la época colonial inglesa, fue ratificado en 1899 por un Tribunal de Arbitraje en París y desea que la CIJ lo confirme.

La parte venezolana pasó a cuestionar activamente ese fallo arbitral desde 1962, y ello condujo a la firma del acuerdo de 1966.

Venezuela afirma que el acuerdo firmado en 1966 con el Reino Unido en Ginebra -antes de la independencia de Guyana- sienta las bases de una solución negociada a la controversia.

Por ello, sostiene que el río Esequibo debe ser la frontera natural, como en 1777, en la época de la colonización española.

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